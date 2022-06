Nel Napoli si sente aria di rivoluzione. Il reparto maggiormente decimato è quello offensivo, Insigne al Toronto, Politano, Mertens e Petagna come possibili partenti. Tanti nomi che vanno degnamente sostituiti. Come vice Osimhen da tempo il Napoli monitora il profilo di Milan Djuric. Il bosniaco non prolungherà il suo contratto con la Salernitana e cerca nuovi stimoli, magari in Italia. I partenopei lo guardano come salvagente per la prossima stagione, tra l’altro lo scorso anno con i granata ha portato 5 assist e 5 gol, oltre alle prestazioni di leader e cuore della squadra. Come ci dice però, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’Hellas Verona abbia un accordo con il giocatore, vista la situazione del Cholito Simeone. Djuric sta ragionando sull’offerta pluriennale degli scaligeri.