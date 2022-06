Victor Osimhen è uno delle stelle del futuro, già oggi però fa gola a tante società. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, sa bene del gioiello che ha tra le mani e dopo tanti anni, tutti sanno anche la sua politica. Il presidente partenopeo non considera nessuno dei suoi giocatori incedibile, soprattutto dopo i due anni di Covid, ad un’offerta ragionabile ogni calciatore può partire. Ogni giocatore sì, avete letto bene nemmeno un mostro sacro come Osimhen, giovane ma già determinante è intoccabile. Il nigeriano ha l’attenzione di tutte le big di Europa e per questo ADL ha fissato il prezzo; 110 milioni di euro sono la cifra per far gioire il numero 1 del Napoli, e disperare i tifosi invece, perché vedrebbero un pezzo fondamentale della squadra andare via. Questo prezzo e questo trattamento non sono piaciuti all’oggetto del discorso: Victor Osimhen. L’ex Lille è infastidito e confuso sulla cifra richiesta per una sua eventuale cessione poiché è vero che non è incedibile, ma il prezzo è altissimo e di conseguenza nessuno si spingerebbe così tanto per un ragazzo che deve dimostrare ancora tanto.