Alex Meret non ha vissuto un periodo di forma esaltante. Solo 7 partite in campionato e 8 tra Coppa Italia ed Europa League, troppo poche per un ragazzo che poco più di quattro anni fa era predestinato a vigilare la porta partenopea. Il Napoli spese 25 milioni e vuole continuare a crederci ed a scommettere su di lui, per questo sarà lui il titolare. Per rafforzare il rapporto tra le parti, ci sarà un rinnovo dell’ex Udinese fino al 2027. Dopo l’accordo lungo e molto discusso tra l’agente di Meret e Aurelio De Laurentiis, sembra essere arrivato il punto di arrivo di un nuovo inizio. Mancano solo gli ultimi dettagli ma per tutti è chiara la volontà di ambedue gli esponenti.