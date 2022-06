Oggi Il Corriere dello Sport scrive del contratto in scadenza di Dries Mertens, per l’addio del quale non è ancora detta l’ultima parola:

“La storia è semplice: Ciro vuole continuare a giocare con il Napoli anche dopo che il club ha rifiutato la sua richiesta di rinnovo annuale – 2,4 milioni di ingaggio più bonus, più bonus di 1,6 milioni alla firma – ma come ha dichiarato una decina di giorni fa: per il momento nessuno gli ha formulato una controfferta”.