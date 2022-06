CdS – Frenata per Ostigard! Manca l’accordo con il Brighton sulla formula: i dettagli

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto di una frenata nella trattativa per Leo Ostigard, difensore ex Genoa di proprietà del Brighton:

“Degli acquisti potenziali che magari sono vicini e in qualche caso anche vicinissimi: è il caso di Deulofeu, ad esempio, ma a quanto pare non quello di Ostigard. Il ds Giuntoli frena: e la frenata non riguarda problematiche con il giocatore, bensì con il Brighton. C’è ancora un po’ di distanza sul fronte della valutazione e soprattutto della formula: il club azzurro è più incline al prestito, mentre gli inglesi spingono per la cessione a titolo definitivo”.