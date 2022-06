TuttoSport – Il Torino torna su Petagna, contatti con il Napoli

Il Torino è alla ricerca di un sostituto del partente Andrea Belotti e un’ipotesi verosimile è Andrea Petagna. Il Gallo ha rifiutato il rinnovo di contratto e ora i granata sono attivi sul mercato. I granata hanno varie idee: Joao Pedro, sul quale la concorrenza di Monza e Salernitana è molto forte, Dovbyk, per il quale c’è distanza con il Dnipro, e Piatek, che L’Hertha Berlino sembra propenso a mandare in prestito.

Tutte queste sono strade molto difficili da percorrere per Vagnati, il quale dunque torna a puntare forte sul centravanti del Napoli Andrea Petagna. Molte squadre sono interessate al 26enne, dalla Samp al Monza, per passare dai turchi del Besiktas, ma adesso il Torino si piazza in prima fila.