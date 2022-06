Nicolò Casale rappresenta uno dei giovani italiani più interessanti. Il difensore 24enne ha messo in vetrina tutte le sue qualità nell’ultima stagione trascorsa all’Hellas Verona. Il giocatore è un obiettivo della Lazio di Sarri e c’è una trattativa in tavola tra le due società. La richiesta della società di Setti è di 10 milioni ma i biancocelesti devono sbrigarsi perché la concorrenza è presente. Alla finestra, infatti, c’è anche il Napoli che, nel caso in cui la trattativa per Ostigard non vada a buon termine, punterebbero proprio su Casale. A riportare la notizia è la testata veronese L’Arena.