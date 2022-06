De Maggio su Meret e Ospina – Non è da escludere l’addio di entrambi i portieri

La faccenda riguardante i portieri in casa Napoli è tutt’altro che risolta. Secondo il giornalista di KissKissNapoli Valter De Maggio, sia Alex Meret che David Ospina potrebbero salutare la corte di Spalletti in questa sessione di mercato. Mentre la partenza del colombiano sembra sempre più un’ipotesi reale, il rinnovo del friulano non dovrebbe avere problemi ad arrivare.

Tuttavia, De Maggio non esclude categoricamente che entrambi possano andare via. In tal caso, la società di De Laurentiis dovrebbe muoversi sul mercato per acquistare due portieri all’altezza. I papabili sono i soliti: da Sirigu a Vicario, passando per Maximiano.