Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti durante la trasmissione di KissKissNapoli “Radio Goal“, dando notizie sul mercato del Napoli.

Ecco le parole del giornalista: ” C’è un “Mister X” che fa impazzire sia Spalletti che Giuntoli, so solo che è un argentino ma non conosco altri dettagli sulla questione. Nel frattempo il Napoli ha fatto un sondaggio per Adrien Tameze del Verona, ma l’ipotesi più plausibile è l’arrivo di Nahitan Nandez.”