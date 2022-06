Marcos Senesi è un difensore che piace a molti; il centrale del Feyenoord è una rivelazione dell’Eredivisie e non solo, dato che con la sua squadra ha raggiunto la finale di Conference.

Il difensore( che potrebbe diventare italiano) piace al Napoli e potrebbe essere un’idea per il post KK, e questo scenario, seppur difficile, potrebbe avvenire.

Come riporta TMW, il giocatore ha rifiutato offerte dalla Francia, perché vuole giocare in Serie A, anche se per il momento è la Roma la squadra più interessata.

Fonte: TMW.