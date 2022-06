Schira: “Koulibaly non è ancora sul mercato! Priorità al Napoli ma ci prova anche la Juventus, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul possibile addio di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Al Napoli non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il senegalese perchè, al momento, non è in vendita! Gli azzurri proveranno nelle prossime settimane a trattenere il difensore, proponendogli un nuovo contratto rispetto a quello di qualche tempo fa.

La Juventus è una delle squadre che ha chiesto più informazioni a Ramadani, agente del calciatore. I bianco neri non sono ancora mai intervenuti sul mercato ed hanno bisogno di rimpiazzare Chiellini. Oltre ai piemontesi anche Barcellona, Chelsea e PSG sono su Koulibaly ma, per ora, non hanno affondato ancora il colpo”.