GdS – Non solo il Napoli, un club di Premier fa sul serio per Svanberg del Bologna: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna, Matias Svanberg, ha chiesto al club emiliano di essere ceduto. Oltre al Napoli che, negli scorsi mesi, ha palesato un timido interesse, sullo svedese c’è il Southampton! La richiesta dei rosso blu è di almeno 10 milioni di euro mentre, al momento, i “Saints“, sono arrivati ad offrirne sei. Cruciale potrebbe essere la volontà del calciatore che potrebbe spingere per ancor di più per il trasferimento. Rimane solo a guardare il Napoli che non ha bisogno di un calciatore con le qualità di Svanberg al momento, a meno di non chiudere qualche cessione.