Solbakken Stale, ct della Norvegia, si è fatto sfuggire alcune dichiarazioni sul suo centrale Leo Ostigard.

In un’intervista l’allenatore ha dichiarato: “Ho una sensazione su Ostigard…”. A quel punto, il giornalista ha commentato “Cioè sul Napoli?”. Il CT non si fa trasportare e risponde “Io non ho detto nulla”. Nonostante sia stato un siparietto comico, questa indiscrezione fa ben sperare i tifosi partenopei che vedono sempre più vicino l’arrivo del nuovo difensore.