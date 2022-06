Corriere della Sera – Juventus-Koulibaly: le ultime

La Juventus rimane fortemente interessata a Kalidou Koulibaly.

Secondo il Corriere della Sera, l’arrivo di Koulibaly dipenderà solo da Matthijs De Ligt, il quale, non ha ancora rinnovato e si cercherà di prolungargli il contratto entro l’autunno. Il difensore del Napoli dovrebbe così colmare il vuoto dell’olandese, ma attenzione a nomi last minute come Acerbi o Lenglet.

C’è da dire che sarà difficile per i bianconeri portarlo a Torino dato che il difensore senegalese ha espresso, seppur implicitamente, la sua volontà di giocare ancora a Napoli. La situazione è da monitorare ma al momento la pista della trattativa è lontana.