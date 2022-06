Diego Demme, centrocampista del Napoli, non ha trovato tanto spazio con Spalletti, e per questo motivo Demme ha deciso di poter cambiare aria e salutare la città partenopea dopo l’arrivo nel gennaio 2020.

Il suo agente, Marco Busiello, ha fatto il punto sul suo futuro ai microfoni di Calciomercato.Com. Queste le parole dell’agente sul futuro del mediano tedesco:

“Diego è un ragazzo che tatticamente è evoluto e dovunque è andato ha fatto bene. Secondo me, il suo carattere estremamente gentile lo fa finire un po’ ai margini. Futuro? Lui ha ancora due anni di contratto, è legato a Napoli per le sue origini ed è contento. Ma, discutere del suo futuro in questi giorni è prematuro: qualcuno lo ha accostato al Valencia ma non ci sono stati contatti. Al momento, la pista Valencia è più una suggestione dovuta al fatto che allenerà lì Gattuso”.