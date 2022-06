CdS – Il tecnico della Norvegia svela un indizio sul futuro di Ostigard: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il commissario tecnico della Norvegia, Solbakken, ha rivelato in un’intervista un indizio sul futuro di Leo Ostigard. Il calciatore, ormai promesso sposo del Napoli, ha ormai convinto in tutto la dirigenza partenopea che è pronta a regalarlo a Spalletti. Alla domanda di un giornalista che chiedeva se sapesse qualcosa in merito alla trattativa, Solbakken ha risposto ridendo: “Ho una sensazione sul difensore ma fate come se non avessi detto nulla“.