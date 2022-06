CdM – Spalletti fa di tutto per far rinnovare Koulibaly

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico azzurro Luciano Spalletti sta facendo di tutto per trattenere Kalidou Koulibaly. Il tecnico toscano sta provando a convincere il presidente azzurro ad alzare l’offerta e a far riflettere il difensore senegalese. Il tecnico così come l’anno scorso è convinto non possa esserci un sostituto all’altezza del numero 26 e per questo ha chiesto al presidente De Laurentiis uno sforzo a livello economico che possa garantirgli la permanenza. Al momento la trattativa per il rinnovo è ferma, ma il club azzurro potrebbe alzare la proposta di rinnovo durante il ritiro.