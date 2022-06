Diego Demme potrebbe essere uno dei candidati a lasciare il Napoli in estate. Il centrocampista italo-tedesco, titolarissimo quando in panchina c’era Rino Gattuso, quest’anno ha giocato poco, sia per problemi fisici che per la forte concorrenza nel suo reparto. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, su di lui ci sono il Valencia (allenato proprio da Gattuso) e l’Eintracht Francoforte.