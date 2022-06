Il Napoli ha deciso di puntare su Alex Meret come prossimo portiere titolare nella prossima stagione. L’ex Spal deve rinnovare il contratto con i partenopei per rafforzare un rapporto, un po’ declinato, negli ultimi mesi. David Ospina non ha trovato l’accordo con gli azzurri e sembra destinato a partire. Meret dovrebbe rimanere a difendere i pali della squadra di Spalletti . La dirigenza vorrebbe rinnovarlo a tutti i costi e promuoverlo come titolarissimo per ridargli una fiducia che manca da tempo. Paolo Bargiggia, nel suo profilo Twittar ha sottolineato una piccola frenata nell’intesa tra le due parti: “Dobbiamo far notare qualche criticità tra Napoli e Meret per il rinnovo, non tanto sul contratto ma sui bonus esterni allo stipendio, c’è una dilatazione di tempo”. Questa la situazione in casa Napoli per il prolungamento di contratto.