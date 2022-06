Diego Demme era diventato un anello importante con Gattuso a Napoli. Ora però non ha più quella etichetta di insostituibile o comunque non fa più parte del gruppo pienamente. Vuole partire, questo si sa, ha due squadre che ci lavorano su. Come ci dice l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, le squadre in corsa per l’italo-tedesco sono: il Valencia e l’Eintracht. La società tedesca è più staccata e segue la trattativa da lontano cercando di affondare il colpo se possibile. Il Valencia invece è avvantaggiato, grazie all’influenza del nuovo mister, Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è follemente innamorato di Demme e vorrebbe riaverlo e lavoraci nuovamente, nell’esperienza Valencia. La distanza è ancora importante, nei prossimi giorni se ne riparlerà.