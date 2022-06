Per il centrocampo azzurro si valutano tanti nomi. Demme e Fabian in uscita e buchi da tappare. Come riporta il Corriere dello Sport, i partenopei vogliono a tutti i costi Nahitan Nandez. L’uruguaiano è da moltissimo tempo un pallino di Cristiano Giuntoli, DS del Napoli appunto. Il classe 1995 non vuole sicuramente continuare in serie B con il Cagliari per questo potrebbe cogliere al volo l’occasione chiamata Napoli. I sardi dal canto loro sono disposti a trattare per la cessione del centrocampista, ma hanno chiesto agli azzurri una contropartita tecnica. Il nome a cui si riferirebbe la squadra di Giulini è Alessandro Zanoli. Il terzino italiano è stato chiamato in causa nelle ultime partite di Serie A da Spalletti e ha mostrato delle prospettive future importanti. I campani potrebbero pensare di darlo in prestito, in stile Gaetano e Zerbin, per permettergli di giocare con continuità, cosa che in questo momento Spalletti non può dargli.