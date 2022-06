Secondo l’ultima edizione del giornale, la Repubblica, sarebbe diventata certa la data dell’arrivo del Georgiano a Napoli. Il calciatore è legato alla sua attuale squadra, Dinamo Batuni, fino al 30 giugno. Dal 1° luglio dovrebbe essere annunciato ufficialmente dal Napoli però. Questa la data dell’arrivo di Kvaratskhelia a Castel Volturno per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai partenopei. Da quel giorno dunque, diventerà l’erede di Insigne, il quale a sua volta dal 1° luglio vestirà la maglia del Toronto in MLS. Tra l’altro il giocatore della Georgia non è stato convocato per le ultime uscite con la sua attuale squadra.