Ceccarini: “Il Napoli deve scegliere tra Meret e Ospina. La società prenderà un altro attaccante. Su Koulibaly…”

Niccolò Ceccarini, giornalista per Tuttomercatoweb, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul mercato degli azzurri: “Penso che alla fine Koulibaly resterà, almeno per un’altra stagione. Margini per il rinnovo penso che possano esserci, in caso contrario potrebbe anche restare e andare a scadenza. Portieri? Il Napoli deve decidere se rinnovare il contratto di Meret oppure se trattenere Ospina. Sulle entrate posso dire che in attacco qualcosa sarà fatto. Con la cessione di uno tra Politano e Ounas, l’obiettivo sarà Deulofeu, ma in ogni caso credo che la società acquisterà un altra punta”.