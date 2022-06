TMW – Non solo Napoli, un altro club di Serie A punta Min-Jae Kim: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, oltre al Napoli, l’Inter avrebbe fatto un primo sondaggio per Min-Jae Kim! Il difensore coreano è stato individuato come un ottimo prospetto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Milan Skriniar al PSG. Marotta, in verità, sogna di affondare il colpo per Bremer del Torino ma, è risaputo ormai, che i granata sono bottega cara. Il centrale coreano del Fenerbache potrebbe essere una buona alternativa visto che il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Anche il Napoli monitora la situazione! Il club di ADL sarebbe pronto ad avanzare un’offerta importante solo se Kalidou Koulibaly dovesse lasciare, in questa sessione, la corte di Spalletti.