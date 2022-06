SportMediaset – Politano sempre più vicino all’addio

Il futuro di Matteo Politano sembra sempre più lontano da Napoli. Stando a quanto riportato da SportMediaset, oltre alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, corteggiatore storico del romano, in prima fila c’è il Valencia. Il fattore chiave è sicuramente il neo-tecnico degli spagnoli Gennaro Gattuso, il quale è sceso in campo in prima persona per portare alla sua corte il classe 1993.

Nel caso in cui la trattativa vada a buon fine, sarebbe un bene per entrambi. Politano, infatti, ha trascorso una delle sue migliori stagioni quando Ringhio era sulla panchina dei partenopei. Inoltre sarebbe la prima esperienza estera per l’esterno destro che quindi potrebbe andare alla scoperta di nuovi mondi. Il Napoli fa una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra a cui il Valencia non è ancora arrivato.