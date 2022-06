KKN – Monza molto vicino a Petagna, sull’attaccante c’è anche il Torino

La permanenza di Andre Petagna a Napoli è in bilico. In seguito alla promozione in Serie A, il Monza è al lavoro per costruire una rosa all’altezza della massima divisione italiana. Infatti, in una giornata in cui è arrivata l’ufficiosità dell’acquisto di Cragno dal Cagliari, la società di Berlusconi fa passi avanti per l’attaccante del Napoli. C’è da fare i conti però, con la concorrenza del Torino che ha bisogno di sostituire il partente Belotti. A riportare la notizia è KissKissNapoli.

L’entourage di Petagna aveva assicurato che il giocatore avrebbe continuato a militare nel Napoli, ma la società partenopea non ha mai chiuso la porta ad una cessione del triestino.