KKN – Demme in uscita, ecco i possibili sostituti del tedesco

Come ormai noto, Diego Demme vorebbe lasciare Napoli con l’obiettivo di giocare di più. Il tedesco è in uscita e in pole position c’è il Valencia di Rino Gattuso. Stando a quanto riportato da Radio KissKissNapoli, nel caso in cui si verifichi la cessione del teutonico il Napoli punterebbe su tre profili: Adrien Tameze del Verona, Nahitan Nandez del Cagliari e Mattias Svanberg del Bologna.

Il primo e l’ultimo hanno spesso giocato da mezz’ala nell’arco dell’ultima stagione, mentre l’uruguaiano può essere utilizzato anche da esterno destro. È proprio il suo ex-allenatore Leonardo Semplici, infatti, a parlare di lui come quinto di centrocampo e non interno.