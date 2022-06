Nonostante le dichiarazioni del centrale senegalese, Kalidou Koulibaly sembrerebbe il nome più caldo per sostituire Giorgio Chiellini che è partito sponda Los Angeles. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023 e il Napoli non vorrebbe perderlo a 0. La Juve ha anche delle alternative a KK e sono Igor della Fiorentina, Gabriel dell’Arsenal (valutazione alta dei Gunners sui 50 mln) e Bremer del Torino