Il Napoli sembra intenzionato a fare sul serio per Nahitan Nandez. Queste le parole di Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il mercato del Napoli? Si attendono richieste per Diego Demme, dovesse partire l’indiziato numero uno è Nahitan Nandez: sono stati avviati anche i contatti con il Cagliari. Non ci sono ancora offerte eclatanti per Demme, ma in caso di partenza ci sarebbe già il nome di Nahitan Nandez.”