Due dei pezzi pregiati in scadenza, ovvero Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono molto cercati in Italia e all’estero. Il presidente Aurelio De Laurentis non farebbe partire i due per meno di 35/40 mln. Per ora, si sono interessate ai giocatori Juve, Barcellona, PSG e Chelsea ma nessuna delle squadre ha formulato un’offerta.