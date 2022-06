SportMediaset ha rilanciato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Koulibaly; il difensore senegalese è in scadenza, potrebbe essere ceduto o andare via a 0.

Ma la strada per il rinnovo non è ancora chiusa; infatti, come riporta l’emittente televisiva, per voce del suo esperto di mercato, Daniele Miceli, Giuntoli chiamerà settimana prossima Ramadani, l’agente di KK.

L’obiettivo della società è rinnovare il contratto a KK e respingere via le sirene della Juventus.

Fonte: SportMediaset.