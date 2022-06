Fabian Ruiz è un altro di quelli che in estate potrebbe dire addio al Napoli, visto anche il contratto in scadenza tra un anno. Come riporta Sportmediaset, però, il presidente De Laurentiis vorrebbe fare tutto il possibile per convincere il centrocampista spagnolo a firmare il rinnovo. Se in fase di mercato dovesse arrivare un’offerta, allora la cessione sarebbe cosa certa, ed eviterebbe un braccio di ferro che potrebbe anche portare il giocatore a restare in panchina in caso di mancato rinnovo.