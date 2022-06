Gazzetta: Petagna destinato a partire, il Napoli su Broja o Beto

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del possibile addio di Andrea Petagna, che con Spalletti ha trovato poco spazio, e del suo sostituto:

“Questo perché Andrea Petagna sembra destinato a cambiare aria: giustamente reclama spazio dopo una stagione da comprimario. Si è informata la Sampdoria e di conseguenza il Napoli ha iniziato le “consultazioni” per trovare un nove di scorta. Su Broja del Chelsea c’è la concorrenza dell’Atalanta, mentre per Simeone ci sarebbe da sborsare una bella cifra al Verona che lo ha appena riscattato. Così è spuntato anche il nome di Beto dell’Udinese che ha caratteristiche abbastanza simili proprio ad Osimhen. Chissà che con i friulani non vada in porto una clamorosa doppia operazione”.