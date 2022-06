Gazzetta: Ounas rifiuta il rinnovo, andrà via in estate?

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive della possibile cessione in estate di Adam Ounas, che è in scadenza nel 2023 e ha rifiutato il rinnovo:

“Cambio di corsia In tal senso, il primo indiziato a lasciare Napoli è Adam Ounas, che ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è anche lui (come Fabian Ruiz) pronto ad un braccio di ferro con il club partenopeo. Ecco perché la soluzione migliore per tutti sarebbe la cessione dell’algerino, che piace al Monza ma anche all’estero. Dovesse uscire Ounas, subito dopo entrerebbe Deolofeu anche se – come detto – occuperebbe un ruolo diverso”.