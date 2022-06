Gazzetta: l’Hellas riscatta Simeone, ora parte l’asta (c’è anche il Napoli)

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del riscatto da parte del Verona per Giovanni Simeone, per il quale si aprirà l’asta:

“L’accordo era già stato raggiunto nei giorni scorsi, ma da ieri è ufficiale: Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un giocatore del Verona. L’Hellas ha riscattato il suo cartellino: 10 milioni di euro il costo (scontato) dell’operazione. Contestualmente, il Cholito ha firmato un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Per lui, ora, si apre l’asta“.

Sul Cholito, scrive La Gazzetta, c’è anche il Napoli:

“Protagonista di un grande campionato col Verona, adesso lo sarà anche del mercato. Sono tante le società che si sono mosse per lui, dalla Juventus alla Lazio e al Napoli. In Liga invece si interessano a lui Valencia, Siviglia e Villarreal Non solo: in Inghilterra l’ ha cercato il ricco il Newcastle. Una lunga lista di pretendenti che può far salire il prezzo, con la quotazione di Simeone che va dai 20 milioni in su. Il Verona non accetterà contropartite tecniche per il centravanti”.