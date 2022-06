Gazzetta: la Juventus affonda per Koulibaly, pronti 20 milioni e Gatti

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly, che è in scadenza con il Napoli nel 2023:

“Kalidou Koulibaly al posto di re Giorgio Chiellini per fare finalmente coppia con Matthjis de Ligt, l’olandese arrivato alla Juve con il futuro in mano. La missione affidata a Federico Cherubini non è semplice, perché il Napoli vuol tenersi stretto il suo uomo d’ oro. E De Laurentiis, se davvero fosse costretto a privarsi del senegalese, preferirebbe cederlo all’estero, magari al Barcellona o al Psg. È il motivo per cui alla Continassa stanno seguendo la pratica con grande attenzione e grandissima discrezione”.

La Gazzetta parla anche di cifre e di contropartite, come Federico Gatti:

“A gennaio, ad esempio, il Napoli era stato molto attivo per assicurarsi Federico Gatti dal Frosinone. Ecco perché il suo nome potrebbe comparire nella lista dei possibili preferiti. L’idea di partenza della Juventus è quella di mettere da parte un tesoretto di almeno 20 milioni di euro per preparare la lunga marcia verso Napoli. Proprio ieri è arrivata la bella notizia della cessione all’ Atalanta del difensore turco Demiral, reduce da una stagione con delle luci ma anche qualche ombra. Il riscatto a 20 milioni di euro è stato in dubbio sino alla fine. In ogni caso con questi soldi in cassa (e c’è un 10% sulla rivendita del turco, che potrebbe lasciare subito Bergamo per un terzo club) ci sono i presupposti per avviare un dialogo con i campani su basi solide”.