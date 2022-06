Gazzetta: Deulofeu in dirittura d’arrivo, sarà “il nuovo Mertens”

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive della trattativa in chiusura tra Napoli e Udinese per Gerard Deulofeu, l’anno scorso autore di tredici gol:

“La trattativa con l’Udinese è in dirittura d’arrivo per una cifra tra i 15 e i 18 milioni (base fissa più bonus). L’ex milanista sarà a tutti gli effetti il nuovo Mertens, nel senso che il progetto tattico di Spalletti da questo punto di vista è molto chiaro: Deulofeu, infatti, nonostante in passato abbia agito spesso da esterno, nell’ idea del tecnico di Certaldo sarà il partner di Osimhen agendo proprio da fionda alle spalle del centravanti nigeriano”