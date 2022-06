Luciano Spalletti, poco prima della fine della stagione, aveva preannunciato che voleva mantenere alcuni giocatori in rosa, che sono soprattutto dei leader.

Ma, uno dei leader, Dries Mertens, è probabile che vada via piuttosto che resti: a questo possibile addio di Ciro, Spalletti ha reagito con dispiacere, ma non con rammarico.

Insomma, Spalletti ha reagito con dispiacere, ma non si dispererà per la partenza di Mertens, da lui visto come vice Osimhen.

Fonte: Corriere dello Sport.