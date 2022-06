Victor Osimhen è l’attaccante del Napoli, non è in vendita, dunque si ripartirà da lui a meno che non arrivino offerte indecenti, difficili, se non impossibili, da rifiutare per le casse del Napoli.

Ma in caso avvenisse questo scenario, chi sarà la nuova punta del Napoli? I nomi sono già noti e ben conosciuti, ma oggu spunta una nuova alternativa all’attaccante nigeriano.

Anzi, più che un’alternativa, è una suggestione; Spalletti sogna di tornare a lavorare con Dzeko, che allenò ai tempi della Roma, e che potrebbe andar via dall’Inter con il ritorno di Lukaku. Se il Napoli prendesse il bosniaco, Spalletti sarebbe al settimo cielo.

Fonte: Corriere dello Sport.