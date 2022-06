Gerard Deulofeu è un giocatore che piace al Napoli, anzi è un obiettivo prossimo. Ma su questa trattativa ci potrebbe essere un ostacolo che ha un nome e un cognome: Luciano Spalletti.

Infatti, per il Corriere dello Sport, il tecnico italiano non considererebbe Deulofeu un giocatore adatto per il suo modo di giocare, volto al dominio del gioco, mentre l’iberico ha più caratteristiche da ripartenza.

E inoltre, secondo il quotidiano, Spalletti vorrebbe un altro rinforzo a centrocampo e il nome prescelto è quello di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, già in orbita Napoli un paio di anni fa.