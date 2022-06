Oggi Il Messaggero scrive dell’accordo tra Sassuolo e PSG per Gianluca Scamacca, che piaceva anche a big italiane tra cui il Napoli:

“Intanto Luis Campos si è mosso in prima persona per Scamacca. Corteggiato anche dal Milan, è tutto definito tra Psg e Sassuolo per il trasferimento in Francia dell’attaccante. I parigini devono solo risolvere la questione Icardi, magari spedendolo in Inghilterra: West Ham e Wolverhampton sono alla finestra”.