Il Mattino – Clamoroso un possibile ritorno al Napoli!

Il centrocampo del Napoli è pronto alla rivoluzione. Fabian e Demme in uscita, due buchi da tappare al meglio per il mister Luciano Spalletti. Giuntoli e la dirigenza azzurra stanno seriamente pensando di bussare alla porta di un grande ex del Napoli. L’oggetto misterioso è Jorginho. Il centrocampista della nazionale e del Chelsea non ha mai negato di soffrire il distacco con la città e con la tifoseria che ha assistito alla sua consacrazione. Inoltre, la situazione dei Blues è da trattare con i guanti bianchi. La nuova società ha in mente di stravolgere la rosa, sacrificando anche pezzi da novanta, uno di questi è Jorginho. Tutto è legato alla permanenza di Fabian in terra campana. Se lo spagnolo dovesse rimanere, i partenopei si tirerebbero indietro dalla trattativa per l’italo-brasiliano. In caso contrario gli azzurri farebbero di tutto per riportare un grande protagonista del Napoli sarriano alla corte di Spalletti. L’unico ostacolo è rappresentato dalla Juventus, la quale segue da molto vicino e da tempo, il campione d’Europa. Da monitorare, dunque, il susseguirsi delle trattative e dell’incatenamento tra i due calciatori.