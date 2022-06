Il Corriere dello Sport nell’ultima edizione ha fatto chiarezza sulla vicenda Anguissa. Dopo il riscatto e la firma del camerunense per 4 anni con la società azzurra, è scoppiato un caso che inizia ad inclinare i rapporti tra le parti. Il calciatore è pronto per il pre-stagione però il suo umore è a terra. Anguissa recrimina un mancato bonus, che doveva ricevere in Inghilterra, in sede di trasferimento. Il bonus non è ancora stato percepito dal calciatore, quindi c’è attualmente un mancato adempimento da parte di ADL. Questi i motivi che hanno buttato giù l’ex Fulham.