Nelle ultime ore, la voce Koulibaly-Juventus si è fatta sempre più insistente e ha causato tanta ansia nei tifosi del Napoli, che non vorrebbero mai vedere KK in bianconero.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto su questa voce e sul rinnovo di Koulibaly:

“Non credo che KK andrà alla Juve, resterà solo un sogno per Allegri! Resterà anche in scadenza, ma l’obiettivo del Napoli è rinnovare con KK, anche a cifre superiori al tetto ingaggi imposto dalla società. ADL è pronto a fare un’eccezione per lui”.