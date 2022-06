Dries Mertens vede il suo futuro nuvoloso, molto nebuloso; infatti, Ciro non sa ancora dove andrà a giocare e non sa se resterà nella città che lo ha adottato e che tanto ha amato.

Ma, anche altre squadre di A puntano su Mertens; in particolare, Sarri, alla Lazio, farebbe carte false per averlo e anche in questi giorni ci sono stati dei contatti.

Nello specifico, Sarri ha chiesto a Mertens di abbassare le pretese che ha e spera di convincerlo a trasferirsi nella Capitale.

Fonte: Il Messaggero.