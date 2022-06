Matteo Politano nell’ultima stagione non ha reso al meglio, complice anche le poche presenze da titolare e la difficoltà di trovare la via del gol. Come riporta Il Mattino l’esterno della nazionale si sente escluso dal progetto di mister Spalletti e gli dà fastidio che molto spesso gli abbia preferito Lozano sulla destra. Non vorrebbe rimanere a Napoli e lottare per il posto da titolare perché vuole provare una nuova esperienza, su di lui diverse squadre, come Monza, Valencia e Milan.