Il Mattino – Fabian ha la testa altrove. Rischia di saltare il rinnovo

L’edizione odierna de ‘ Il Mattino ‘ parla della situazione tra Fabian e la società.

Le possibilità che Fabian rimanga in tribuna la prossima stagione si alzano. Gli agenti di Fabian Ruiz vogliono solo le due squadre di Madrid, Atletico e Real, ma al momento non sono arrivate offerte per il centrocampista. Sembra che l’obiettivo sia di liberarsi a zero il 30 giugno del 2023 ed è per questo che Giuntoli ha parlato chiaro: senza rinnovo, finirà ai margini della squadra. Situazione simile a quella di Milik qualche anno fa e chissà se lo spagnolo avrà le sue stesse sorti…