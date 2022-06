CdS – Non solo Koulibaly, il Barcellona ha un nuovo obiettivo per la difesa: il punto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe individuato un nuovo obiettivo per il ruolo di difensore centrale. La dirigenza catalana, oltre a monitorare la spinosa questione Koulibaly in casa Napoli, avrebbe avviato i primi contatti per Jules Kounde del Siviglia. Il calciatore francese, 23 anni, sarebbe molto lieto di vestire la maglia blaugrana. Il club di Xavi sta valutando tutte le alternative e sarà molto importante la richiesta del Siviglia per concludere l’operazione. Se infatti il club spagnolo dovesse accontentarsi di meno dei 40 milioni richiesti da ADL per il senegalese, il Barcellona farebbe un importante passo avanti per assicurarsi il cartellino del difensore francese.