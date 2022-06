Il centrocampista tedesco ex Lipsia Diego Demme sembra pronto a lasciare Napoli. Sulle sue tracce ci sono varie squadre e quella più interessata è il Valencia di Gennaro Gattuso. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, se il mediano dovesse partire per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, si cercherà di prendere un centrocampista simile a Franck Anguissa. Per il centrocampo azzurro si cerca un mediano roccioso e che abbia caratteristiche più simili a quelle del camerunense che a Lobotka.