Nahitan Nandez, calciatore del Cagliari, piace da molto tempo al Napoli ma le ultime voci parlano di un certo interesse da parte di altri club di Serie A. In particolare, stiamo parlando del Monza, che secondo TMW avrebbe messo gli occhi sull’uruguaiano. Quest’ultimo è in uscita dai rossoblu e il club di Berlusconi potrebbe far partire l’assalto in quanto ha bisogno di un rinforzo a centrocampo.